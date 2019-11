Lumitaakka uhkaa taas sähkönjakelua Kainuussa – pelkona vuoden 2018 lumikriisin toistuminen, jolloin hätiin tuli myös puolustusvoimat

Kainuun 13 000 kilometrin johtoverkolta on jo jouduttu poistamaan linjoille kallistuneita puita.

Kainuun sähkönjakelusta vastaavan Kajave Oy:n valvomossa seurataan nyt tarkkaan, mihin suuntaan lähipäivien sää kehittyy. Lunta on Ylä-Kainuussa vuodenaikaan nähden paljon, paikoin yli 40 senttiä. Ensimmäiset lumen aiheuttamat lyhyet sähkökatkot on koettu.

Kajave Oy:n toimitusjohtaja Heikki Juntunen myöntää, että sääennusteiden katselu nostaa huolen pintaan.

– Torstai ja perjantai mennään kai pääosin plussan puolella, mutta korkeilla vaara-alueilla saatetaan jäädä pakkaselle. Ratkaisevaa on, kuinka paljon lauhtuminen pudottaa lunta pois puista ja sähköjohdoilta.

Kainuussa on jo varauduttu siihen, että viimeistään sunnuntaiksi ennustettujen uusien lumisateiden myötä asentajien on lähdettävä kopistelemaan lumikuormaa johdoista ja kaatamaan linjoille kallistuvia puita. Mielessä ovat tammikuun 2018 suuret lumituhot ja päiviä kestäneet sähkökatkot, jolloin sähkökatkojen piinaamaa Kainuuta auttoi muun muassa puolustusvoimat.

– Siitä aiheutui yhtiöllemme noin 11 miljoonan euron vahingot. Tuosta summasta kaksi miljoonaa euroa maksettiin asiakkaillemme korvauksina sähkökatkoista, Juntunen kertoo.

Kainuun sähkönjakelussa riittää haasteita. Laaja maakunta on harvaanasuttu ja sen vaara-alueet monena talvena Suomen runsaslumisimpia. 59 000 asiakkaan sähköverkolla on pituutta yli 13 000 kilometriä.

– Maakaapelointia tehdään, ja nyt taajamat on jo kaapeloitu melko kattavasti. Seuraavaksi mennään maaseudulle, mutta jokaiseen taloon kaapelia ei kannata vetää. On harkittava tarkkaan, missä asutusta on tulevaisuudessakin sen verran, että kalliiseen kaapelointiin on järkevää ryhtyä, Juntunen tähdentää.

Vuoden 2018 pahan lumikriisin jälkeen on Kainuun sähköverkkoon lisätty etäohjattavia erottimia, joilla vikapaikka voidaan eristää niin, että sähkötön alue jää mahdollisimman pieneksi. Oleellista on myös johtokatujen hoito.

– Kymmenen metrin levyisen johtokadun leventäminen on kallista, eikä se ole kaikkien mieleen. Olemme kuitenkin saaneet hyviä tuloksia käymällä maanomistajien kanssa läpi riskipaikkoja ja poistamalla puita, jotka todennäköisimmin voivat kallistua johtojen päälle. Hoidamme kaadot ja tilitämme puista rahat maanomistajalle.

Sähkömarkkinalain mukaan vuoden 2028 jälkeen pisin sallittu yksittäinen keskeytys voi olla asemakaava-alueilla kuusi tuntia ja muilla alueilla 36 tuntia. Kajave on kuitenkin saanut määräaikaan pidennystä vuoteen 2036 saakka.

– Siihen mennessä investoimme verkkoon yli 200 miljoonaa euroa. Jatkoajan ansiosta voimme suunnitella tarkkaan, mitä teemme ja missä.

Talven 2018 lumikriisin aikana huomattiin, että matkapuhelinverkko on pitkissä sähkökatkoissa hyvin haavoittuva. Kriittisten paikkojen tukiasemille johtavia sähköjohtoja on nyt kaivettu maahan. Operaattorit ovat selvittäneet myös tukiasemien akkuvarmennuksen parantamista.

Kainuun pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jani Kareinen uskoo, että sähkönjakelua haittaavasta lumikriisistä selvittäisiin nyt paremmin kuin pari vuotta sitten.

– Meillä on valmis toimintasuunnitelma, joka annetaan pian muidenkin alueiden käyttöön. Pelastuslaitos voi ottaa vaikeassa tilanteessa johtovastuun kuten vuonna 2018. Tarvittaessa saamme nopeasti virka-apua puolustusvoimilta.

Lue myös tammikuussa 2018 julkaistuja juttua:

Kaivovettä vessanpönttöön, lampaantalja pakastimen suojaksi ja otsalamppu latinkiin – Kelan perheelle sähköttömyys ei ole katastrofi

Pelastuslaitoksen luonnehdinta kainuulaisista: ”Heidän sietokykynsä on jotakin ihan uskomatonta!”

Hyrynsalmi valmistautuu evakuoimaan sähkökatkojen piinaamia asukkaita – lehmiä lypsetty tiloilla käsin