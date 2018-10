Lumi peitti nopeusrajoitusmerkin nelostiellä Kuivaniemessä – hovioikeus kumosi kuskille annetun ylinopeussakon

Miten ihmeessä nämä kaikki peltipoliisit on asetettu mittaamaan ylinopeutta? Siellä on runsaasti paikkoja joissa nimenomaan alinopeus on riski liikenteelle ja jos yksikin ajaa alinopeutta, niin perässä tulevat - esimerkiski 100 autoa - joutuvat tekemään vaarallisen ohituksen. Osa peltipoliiseista on ehdottomasti asetettava mittaamaan alinopeutta ja sakkojen on oltava alinopeudesta vähintään yhtä tuntuvat kuin ylinopeudesta ellei sitten jopa tuntuvampi. Se on nimenomaan alinopeus joka aiheuttaa vaaratilanteita ja erityisesti talvikelillä tolkuton alinopeus voi johtaa niin vakaviin onnettomuuksiin, että emme halua edes puhua ääneen. Alinopeutta ajava kuski käyttäytyy välinpitämättömästi muita tienkäyttäjiä kohtaan eikä huomioi sitä, että kaikki muut joutuvat hänet ohittamaan, joka on vaarallista paitsi ohittajalle, niin myös vastaantulijoille.