Lumi kinostuu tuulen kanssa Oulun seudulla – lumisade lakkaa tiistain vastaisena yönä

Kinostuva lumi on aiheuttanut hankaluuksia Oulun seudulla. Lumikinoksiin juuttuneita autoja on yritetty saada liikkeelle kaupungin alueella. Pyöräily ja käveleminen lumisilla kevyen liikenteen väylillä on ollut paikoin raskasta.

Onnettomuuksia ei ole kuitenkaan sattunut Oulun seudulla normaalia talvipäivää enempää maanantaina aamupäivän aikana, kertoo poliisin johtokeskus. Liikenteessä on osattu hidastaa vauhtia, poliisi kiittelee.

Forecan meteorologi Juha Föhr ennakoi maanantaina aamupäivällä, että sakea lumisade saattaa kestää Oulun seudulla vielä tuntikausia.

– Voimakkaat sateet ovat jo Oulun pohjoispuolella, mutta Oulun eteläpuolella oleva hitaan matalapaineen takareuna näyttää voimistumisen merkkejä. Se kasvattaa uutta sadepilveä.

Föhrin mukaan voi varautua, että lunta voi tulla helposti vielä kymmenen senttiä lisää.

– Sakea lumisade heikkenee illan kuluessa ja lakkaa huomisaamuksi. Seuraava merkittävä lumisadealue saapunee Ouluun torstaiaamuna.

Päivystävä meteorologi Antti Kokko Ilmatieteen laitokselta kertoo, että lumensyvyyden muutos Oulun seudulla viimeisen 24 tunnin aikana on mittareiden mukaan 8-9 senttiä lisää lunta.

– Se ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä lumi kinostuu tuulen kanssa. Mittareiden mukaan esimerkiksi Pudasjärven lentokentällä lumen syvyys olisi vähentynyt 9 senttiä. Sielläkin avoimella paikalla lumi on kinostunut.

Kokon mukaan lumisade lakkaa Oulussa vasta tiistain aamuyön tunteina.

– Lunta voi tulla vielä 5-8 senttiä, Kokko arvioi.

