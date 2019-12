Luken toimintapaikkasuunnitelmaa tarkennettu – Siikajoen Ruukin ja Puolangan toimipisteisiin muutoksia

Luonnonvarakeskus Luke ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käsitelleet Luken vuosien 2020–2025 toimintapaikkasuunnitelmaa, ja sitä on joiltain osin tarkennettu, Luke tiedottaa.

Luke vahvistaa Kuopion Maaningan, Siikajoen Ruukin ja Jokioisten peltotutkimusalustoja.

Ruukissa painopisteenä on happamilla sulfaattimailla ja turvemailla tehtävä tutkimus, mukaan lukien korkeatasoinen peltojen instrumentointi.

Ruukissa tehtävänä on turvemailla tapahtuvan alkutuotannon kestävyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Lihanautojen tutkimuksessa tähdätään kumppanuusmalliin, jolloin omasta lihanautanavetasta luovutaan arviolta vuonna 2021.

Luke etsii yhdessä kunnallisen kiinteistöyhtiön kanssa navetalle uuden käyttäjän. Jos uutta käyttäjää ei löydy, Luke jatkaa nykyisen sopimuksen puitteissa, kunnes uusi käyttäjä löytyy.

Lihanautatutkimuksesta Luke ei luovu, vaan tutkimuksen toteutukseen haetaan kumppaneita. Toimintamalli on jo aiemmin otettu käyttöön lampaiden, broilereiden, kanojen, hevosten ja sikojen tutkimuksessa.

Maaninkaa kehitetään nurmitutkimuksen pääpaikkana.

Alkuperäistä suunnitelmaa on muutettu Parkanon osalta, ja myös muita täsmennyksiä on tehty. Parkanossa Lukella on jatkossa kenttätyön tukikohta, joka tukee alueellista ja kansallista metsäntutkimusta.

Näihin kaikkiin toimipaikkoihin tehdään uutta toimintamallia tukevia investointeja.

Paljakassa uusia tilajärjestelyjä

Paljakassa Luke, Puolangan kunta sekä Senaatti-kiinteistöt etsivät yhdessä uuden käyttötarkoituksen Luken näytepankin tiloille, kun Luke siirtää tiloissa olevan näytevaraston muihin tiloihinsa.

Pääkaupunkiseudulla tiivistetään. Luke luopuu Espoon Otaniemen toimipaikasta vuonna 2020, jonka jälkeen pääkaupunkiseudulla toimitaan yhdessä toimipaikassa, Helsingin Viikissä.

– Korkeatasoinen tutkimus ja vahvat alueelliset kumppanuudet ovat edellytys sille, että alkutuotannon kannattavuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää. Tutkimusaineistojen hankinnassa Luke pyrkii vahvaan yhteistyöhön viljelijöiden, oppilaitosten ja neuvonnan kanssa. Yhteistyöstä kasvintuotannon kenttäkoetoiminnassa sekä kotieläintuotannon tutkimuksessa on hyviä kokemuksia. Yhteistyö mahdollistaa joustavuuden ja sen, että kenttäkokeita voidaan tehdä tarpeen mukaan maan eri osissa erilaiset olosuhteet huomioon ottaen, kertoo tiedotteessa Luken hallintojohtaja Ilkka P. Laurila.

Lukella on 23 toimipaikkaa, joiden lisäksi on viisi kenttätyön tukikohtaa. Lisäksi kahdella yliopistokampuksella on tutkimusyhteistyöpaikat.