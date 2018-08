Loppukesä tuo maatalouskoneet teille, autoilijan tila voi huveta yllättäen – näillä neljällä vinkillä ohitat traktorin turvallisesti

Loppukesä tuo tieliikenteeseen traktorit ja muut muuta liikennettä hitaammin kulkevat maataloustyökoneet. Niitä onkin ollut liikenteessä jo Pohjois-Suomea myöten, sillä puimatöihinkin on jo paikoin päästy.

Maatalouskoneiden ohittaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen, jos ohituksessa ottaa turhia riskejä.

Liikenneturva haluaa kiinnittää asiaan huomiota, ja se lähetti aiheesta mediatiedotteen.

Liikenneturvasta todetaan, että muuta liikennettä hitaammin liikkuvat traktorit ja maataloustyökoneet saattavat turhauttaa perässä ajavaa. Työkoneilla kuljetaan tien päällä kuitenkin usein vain lyhyt matka – esimerkiksi työkohteesta toiseen.

– Viljelijät eivät liiku maataloustyökoneilla turhaan, vaan useimmiten matkaa taitetaan työkohteesta toiseen tai kotihalliin, eikä yleisillä teillä liikkumista voi välttää. Ohitustarve kannattaa harkita maltilla, Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Lattu sanoo.

Jos esimerkiksi traktorin ohi on tarve päästä, ohituksen turvallisuudesta on syytä varmistua jo ennen kaistan vaihtoa. Vaaratilanteita voi syntyä erityisesti tilanteissa, joissa työkone on kääntymässä yllättäen vasemmalle – esimerkiksi pellolle tai metsään. Tällaisissa paikoissa ei välttämättä ole selvää risteystä.

– Maataloustyökoneen kuljettajan aikeita voi ennakoida seuraamalla ajoneuvon liikkeitä ja vilkkuja. Omaa nopeutta on syytä alentaa ennen ohitusta. Kun nopeusero ohitettavan kanssa on kohtuullinen, jää kuskille vielä pelivaraa toimia, jos ohitettava onkin juuri kääntymässä vasemmalle, Lattu toteaa.

Puimakone Nivalan keskustaajamassa keskiviikkoiltana. KUVA: Heikki Uusitalo

Työkoneiden kääntymistila saattaa yllättää autoilijan. Traktori voi siihen kiinnitettyine työkoneineen olla hyvin leveä, sillä tienpidossa tai maataloudessa käytettäviin työkoneisiin ja työvälineisiin ei sovelleta muutoin liikenteessä yleisesti sovellettavia mittasäännöksiä. Esimerkiksi kääntöauroja kuljettavien traktorien peränylitys voi yllättää kääntymistilanteessa liian läheltä ajavan.

– Ne vievät oikeallekin kääntyessään yllättävän paljon tilaa myös vastaantulevan kaistalta. Jos perässä tullut on lähtenyt samanaikaisesti ohittamaan, hupenee ajotila kaistalla hyvinkin nopeasti.

Perässä ajavan on syytä muistaa myös se, että ison työkoneen ohjaamosta katsottuna kuolleita kulmia jää paljon. Näin voi käydä etenkin silloin, jos traktorin perässä on vaikkapa suuri viljakärry tai muu maatalouslaite.

– Perässä ajavan kuskin kannattaakin valita ajolinjansa siten, että työkoneen kuljettajalla on mahdollisuus havaita hänet peileistään. Liian lähelle työkonetta ei siis kannata ajaa. Siitä on hyötyä myös itselle, sillä omakin näkyvyys eteenpäin on parempi, kun odottaa ohituspaikkaa sopivalla etäisyydellä.

Liikenneturvan neljä vinkkiä traktorin turvalliseen ohittamiseen:

1. Alenna omaa ajonopeuttasi ennen ohitusta, jottei nopeusero ohitettavan hitaamman ajoneuvon kanssa ole liian suuri. Näin on enemmän aikaa reagoida.

2. Jätä kunnon turvaväli edellä ajavaan traktoriin, jotta voit paremmin nähdä traktorin eteen ja arvioida sopivan ohitusnäkyvyyden.

3. Ennakoi traktorin kuljettajan aikeita seuraamalla traktorin vilkkuja, ajolinjan muutoksia sekä edessä olevaa liikenneympäristöä. Risteyksiä lähestyttäessä ei saa eikä kannata ohittaa.

4. Siirry vastaantulevan kaistalle riittävän kaukana ohitettavasta traktorista. Näin ehdit tarvittaessa palata omalle kaistalle, jos osoittautuukin, ettei vapaata ohitustilaa olekaan tarpeeksi.