Lontoo vetää Rovaniemeltä – lähivuosina Lapista saatettaneen päästä suoraan Kiinaan

Ai että sentään kannattaisi tulkita maailman tapahtumia paremmin, niin sitä osaisi sitten liiketoimintaa kehittää oikein. Kiinan kommunismi on sortumisensa edessä. Kiina ei pysy kasassa Trumpin jatkuvan moukaroinnin edessä ja kommunismi tulee aivan varmasti sortumaan. Kiinasta ei ole tulossa kukaan tänne lähivuosina.

Sen sijaan Britanniasta on tulossa uusi talouden metropoli. Britannian taloutta kuristanut EU on kohta historiaa (tämän kuun loppu) ja Britannia nousee sellaiseksi talousmahdiksi, että alta pois. Britannian kansalla tulee olemaan täystyöllisyys ja kaikilla on rahaa. Nyt kannattaa sijoittaa nimenomaan Britanniaan ja sitä liikettä ei joudu katumaan.