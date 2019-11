Limingan kunnanhallituksen puheenjohtajaa ja hallintojohtajaa ei epäillä virka-aseman väärinkäyttämisestä – aluesyyttäjä päätti olla nostamatta syytteitä

Limingan kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ylöstä (kesk.) kohtaan ei nosteta syytettä virka-aseman väärinkäyttämisestä eikä kunnan hallintojohtaja Katja Vuorista virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Molemmat kiistivät jo esitutkinnassa syyllistyneensä rikoksiin.

Aluesyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkisen mukaan ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäiltyjen syyllisuuden tueksi.

Ylösen osalta on epäilty, että onko hän Limingan kunnanhallituksen puheenjohtajana ja Limingan Jäähalli Oy:n toimitusjohtajana osallistunut esteellisenä Limingan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksentekoon, joka on koskenut Limingan Jäähalli Oy:tä, jonka toimitusjohtajana Ylönen on toiminut.

Kokouspöytäkirjojen mukaan Ylönen on jäävännyt itsensä asian käsittelystä ja päätöksenteosta yhteisöjääviyden perusteella. Joidenkin esitutkinnassa kuultujen todistajien mukaan Ylönen olisi kuitenkin ollut läsnä asian käsittelyssä ja poistunut vasta päätöksentekovaiheessa. Esitutkinnassa on selvitetty myös Limingan Jäähalli Oy:n taloudellista tilannetta.

Vuorisen osalta rikosepäily on koskenut hänen menettelyään Limingan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pöytäkirjojen pitäjänä Limingan Jäähalli Oy:tä koskevien Ylösen esteellisyyteen liittyvien kellonaikamerkintöjen osalta.

Pöytäkirjojen mukaan Limingan Jäähalli Oy:tä koskevissa asioissa Kari Ylönen on todennut olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja päätöksenteossa sekä kunnanhallituksen että kunnanvaltuuston kokouksissa. Kuitenkaan Ylösen poistumista tai palaamista kokoukseen ei ole asiakohtaisesti kirjattu pöytäkirjojen kellonaikatietoihin.

Kari Ylönen on esitutkinnassa kertonut jäävänneensä itsensä esteellisenä asian käsittelystä esitutkinnassa esitettyjen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjojen mukaisesti.

Hän on kertonut olleensa kunnanjohtaja Pekka Rajalan pyynnöstä kunnanhallituksen kokouksissa paikalla esittelemässä jäähalliyhtiön taloudellisia tunnuslukuja, minkä jälkeen hän on poistunut paikalta. Ylönen on kertonut, että hän on poistunut paikalta ennen käsittelyvaiheen alkamista.

Katja Vuorinen on kertonut esitutkinnassa toimineensa esitutkinnassa käytyjen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksissa pöytäkirjan pitäjänä. Vuorinen on kertonut, että Limingan kunnassa esteellisyydet kirjataan pöytäkirjaan hallintosäännön mukaisesti. Esteellisen henkilön poistumisaikaa kokouksesta ei missään laissa tai määräyksessä edellytetä kirjattavaksi.

Esteellisyystapauksissa esteellisten henkilöiden poistumisia eikä palaamisia ole kirjattu kokouspöytäkirjan kellonaikatietoihin kunnassa pitkään vallinneen yleisen käytännön perusteella. Vuorinen on kertonut, että Ylönen on poistunut kokouksista ennen Limingan Jäähalli Oy:tä koskevan asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Esitutkinnassa kuultujen todistajien kertomuksia arvioitaessa syyttäjä katsoo, että pöytäkirjoihin ehtyjä esteellisyysmerkintöjä on pidettävä lähtökohtaisesti luotettavina. Pelkästään kahden henkilön osittain epävarmoihin muistikuviin perustuva kertomus ei riitä asiassa näytöksi syytteen nostamiseksi Ylöstä vastaan virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Asiassa ei siten ole todennäköisiä syitä syytteen nostamiseksi sen osalta, että Ylönen olisi osallistunut Limingan Jäähalli Oy:tä koskevan asian käsittelyyn esteellisenä Limingan kunnanvaltuustossa tai kunnanhallituksessa.

Todistajien sekä Ylösen ja Vuorisen kertomukset tukevat vahvasti sitä, että Ylönen on ollut kunnanhallituksen kokouksissa pyynnöstä kuultavana asiantuntijan roolissa, mikä on menettely on sinänsä ollut mahdollista.

Asiassa jää siten varteenotettava mahdollisuus, että ne todistajat, jotka ovat kertoneet Ylösen osallistuneen käsittelyyn, eivät ole täysin mieltäneet asiantuntijana kuulemisen ja käsittelyn vaiheiden vaihtumista.

Todistajien kertomukset vastaavat pääosin kokouspöytäkirjojen merkintöjä Ylösen poistumisesta Limingan Jäähalli Oy:tä koskevien asioiden käsittelystä esteellisenä.