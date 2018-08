Liikennekäyttäytyminen lähti lapasesta koulujen lähellä – Oulun poliisilaitoksen liikenneryhmä kirjoitti roppakaupalla sakkoja, viisi kuskia ajokieltoon

Oulun normaalikoulun lähellä tämä ralli on välillä aika kammottavaa. Siellähän nopeusrajoitus on 40km/h, silti siellä ajellaan reippaasti yli 60km/h ja roikutaan toisinaan aivan puskurissa kiinni. Suojatiellä joutuu kävelijä varomaan autoja, kun Kaitoväylällä osa autoilijoista ei ymmärrä, ettei auto ole etuajo-oikeutettu. Lisäksi lapset aiheuttavat toisinaan vaaratilanteita, kun juoksevat suojatien yli täysin katsomatta ympärilleen. Silloin vastuu on ehdottomasti autoilijalla, auton nopeus on sovitettava siten, että äkkijarrutuksen tullessa auto ehtii pysähtyä ennen törmäystä. Toivottavasti Poliisi valvoo myös tuota aluetta toisinaan, viime vuonna ainakin tuossa kirjoitettiin useita sakkoja.

Ja tuohon vanhempien kuskaamiseen liittyen, olen samaa mieltä. Jotkut vanhemmat ajavat väkisin koulun pyöräparkille asti, aiheuttaen vaaratilanteita pyörätiellä kulkevalle kevyelle liikenteelle. Vanhemmilla pitäisi olla sen verran järkeä päässä, että jättävät sen koululaisen lähimmälle turvalliselle alueelle, koulun piha ei todellakaan ole autolle hyvä paikka. Tuossa norssin koululla lapsen voi jättää esimerkiksi yliopiston parkkipaikalle, joka on tien toisella puolella ja saattaa lapsi kouluun.