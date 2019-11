Liikemies Seppo Saastamoinen ja Superparkin Juha Tanskanen ovat Kainuun verolistan suurituloisimpia

Kainuun suurituloisin oli Tokmannin hallituksen puheenjohtaja ja suuromistaja Seppo Saastamoinen, joka on pitänyt paikkaa vuodesta toiseen.

Saastamoisen tulot yhteensä olivat yli 4,4, miljoonaa euroa. Ne koostuivat lähinnä pääomatuloista, sillä ansiotuloja oli 150 000 euroa.

Vuoden 2017 verotuksessa Saastamoisen yhteistulot olivat lähes 4,7 miljoonaa euroa.

Toisena Kainuun listalla vuoden 2018 verotuksessa oli Juha Tanskanen yli 3,1 miljoonan yhteistuloillaan. Sotkamon Jymyn superpesisjoukkueen menestystarinan luojana tunnettu ja Superparkin toimiva toimitusjohtajana Tanskanen sai pääomatuloja yli 3 miljoonaa euroa ja ansiotuloja 100 000 euroa.

Kolmantena Kainuun verotuloissa on Jukka Haanpää, jolla on 1,8 miljoonan euron yhteistulot. Pääomatuloja hänellä on yli 1,7 miljoonaa euroa.