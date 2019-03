Lentolaskenta selvitti: Kainuussa talvehtii noin 720 metsäpeuraa, kanta ei ole lähtenyt nousuun

Jokainen tietää että metsäpeura on yksi Suomen ja koko maailman uhanalaisimmista lajeista. Silti meillä on viherintoilijoiden joukko, joka suojeluvimmassaan suojelee täysin elinvoimasta lajia, joka on suurin syy metsäpeurojen vähyyteen, susi! Susia on maapallolla satoja tuhansia mutta metsäpeuroja muutamia tuhansia. Miksi ihmisen pitää ajaa näin jalo ja hieno suomalainen perinteinen eläin sukupuuttoon vain susien suojelun nimissä? Ihminen on niin median ja viestinnän armoilla, että kun jostain asiasta tulee julkisuussuosikki, sitä ajetaan vaikka samalla tuhottaisiin jotain arvokasta. Ilmastonsuojelussa on tapahtumassa sama. Vaikka tutkimukset osoittaa toista ollaan veroja lätkimässä lihalle ja muille elintarvikkeille kasvisten eduksi vaikka todellisuudessa kasvikset voivat olla ympäristön kannalta pahempia kuin liha. Samoin sähköautot vaikka biopolttoaineet voisivat olla kokonaisuuden kannalta parempi vaihtoehto. Mutta kun kansa villiintyy niin sitä ei pidättele mikään. Näin ajettaneen metsäpeurakin sukupuuttoon vain susien suojelun nimissä!