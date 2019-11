Lentojen perumiset sotkivat ylijohtaja Savolaisen delegaation matkasuunnitelmia Saksaan – "Sopikaa ja nopeasti!"

Kylläpä on on lääninhallituksen linnan kattokruunujen loiste vienyt tämän rouvan irti reaalimaailmasta. Toisiila on lakossa kyse leivästä ja toimeentulosta, mutta tämä matkustelija tiuskii närkästystään, kun päivän lento-ohjelma ja illallisen istumajärjestys hieman muuttuvat.