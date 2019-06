Lehto Group ja Fennovoima solmivat 30 miljoonan urakkasopimuksen – Hanhikivi 1 -ydinvoimalaan rakennetaan hallintorakennus ja laitostoimisto

Fennovoima ja Lehto Groupiin kuuluva Lehto Tilat Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen hallintorakennuksen ja laitostoimiston suunnittelusta ja rakentamisesta, Fennovoima tiedottaa.

Urakkasopimuksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä Lehdon aktiiviseen ja ratkaisuhakuiseen toimintaan toimistohankkeen kehitysvaiheessa. Viime vuoden aikana olemme yhdessä kehittäneet toimistotilojen suunnitteluratkaisuja, ja nyt solmitun sopimuksen myötä pääsemme valmistelemaan niiden rakentamista”, johtaja Juha Nurmi Fennovoimasta toteaa.

–Tämän hankkeen lopulliset ratkaisut pohjautuvat Fennovoiman alkuperäisiin suunnitelmiin, joita on jalostettu Lehdon talousohjatuilla ratkaisuilla. Kehitystyö on tehty tiiviissä yhteistyössä ja sillä on saatu merkittäviä kustannushyötyjä. Fennovoima osoitti todellisen uudistushenkisyytensä ottaessaan käyttöön tämän tyyppisen suunnittele ja toteuta -mallin, toteaa Toimitilat-palvelualueen johtaja Jaakko Heikkilä Lehto Groupista.

Hallintorakennuksen ja laitostoimiston lopullinen rakennusaikataulu tarkentuu vuoden 2019 aikana, kun voimalaitoksen eri osien sijainnit laitosalueella on vahvistettu. Rakentamisen arvioitu kokonaiskesto on noin puolitoista vuotta.

Tavoitteena on, että toimistotilat valmistuvat ennen kuin varsinaista voimalaitosta aletaan rakentaa. Rakennusvaiheessa hyödynnetään Lehdon kotimaisten tehtaiden tuotteita, kuten seinäelementtejä.

Kuusikerroksinen hallintorakennus ja laitostoimisto sijaitsevat Hanhikiven niemen laitosalueella. Rakennusten yhteenlaskettu laajuus on noin 18 000 neliömetriä. Hallintorakennuksesta tulee Fennovoiman toimistorakennus voimalaitoksen rakennus- ja käyttövaiheisiin.

Laitostoimistoon tulee työskentelytilat voimalaitoksen käyttöhenkilökunnalle: operaattoreille, ylläpidon työntekijöille sekä tekniselle henkilöstölle. Voimalaitoksen rakentamisvaiheessa laitostoimisto toimii Fennovoiman työmaatoimistona.

Tällä hetkellä Fennovoimassa työskentelee lähes 400 työntekijää, joista 50 Pyhäjoella. Toimistorakennusten valmistuttua yhtiön toiminnot siirtyvät vaiheittain Pyhäjoelle.