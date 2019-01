Leena Haataja palasi puolen vuosisadan jälkeen kotikulmille ja passaa nyt matkailijoita Kuusamon Käylässä – "Koko maailma kulkee täällä kylässä"

Pohjoinen Kuusamo tarjoaa sitä, mitä matkailijat kaikkialta maailmalta etsivät: monipuolisia palveluja puhtaassa ja hiljaisessa luonnossa. Alueen yrittäjien yhteistyöhön puhalletaan uutta henkeä juuri perustetulla Pohjois-Kuusamon yrittäjien yhdistyksellä, jonka yhtenä puuhanaisena on Leena Haataja.

Hän on Käylän Koskituvan yrittäjä ja paluumuuttaja, joka tuli takaisin Kuusamoon puolen vuosisadan jälkeen. Oululaisen ravintola Istanbulin turkkilaiset ruoat vaihtuivat kuusamolaisiin kampanisuihin ja porokeittoon.

– Enhän minä tuntenut täältä enää ketään, mutta nyt tunnen. Samalla olen huomannut, kuinka elinvoimainen alue on Käylän seutu on. Yhteistyöllä olemme vielä enemmän, hän sanoo.

Myös parhaat ideat keksitään usein yhdessä. Yksi sellainen on yrittäjien oma yhdistys, jonka perimmäinen tarkoitus on palvella matkailijoita kellonajasta riippumatta ja yhden numeron takaa.

– Täällä on valtavasti nähtävää ja ennen kaikkea paikkoja, joihin massat eivät ole vielä löytäneet. Pieni Karhunkierros on joskus kuin Mannerheimintie, mutta Oulangan kanjonissa on rauhallista. Näihin paikkoihin me haluamme matkailijoita opastaa, Haataja kertoo.

Toiseksi periaatteekseen hän nimeää rajojen ylittämisen aivan kirjaimellisesti.

– Miten olisi kahvilamatka, joka alkaisi lounaalla Koskituvalla, jatkuisi päiväkahveille Korpihillaan Riisitunturille ja huipentuisi päivälliseen Timisjärven taidetalolle Posiolla?

Hän itse uskoo ravintola-alan ammattilaisena puhtaaseen ja lähellä tuotettuun ruokaan. Vastikään markkinoille tuodussa Käylä Wild Food -menussa kiteytyy Haatajan tapa ajatella.

– Menu alkaa porokeitolla, jonka jälkeen nautitaan alkupaloiksi turkkilaisittain maustettuja lammaspyöryköitä, muikkuja, rieskaa, paikallisia marmeladeja ja kuusamolaisia juustoja. Pääruoaksi tarjotaan avotulella ja liuskekivillä kypsennettyä Kallunkijärven siikaa ja jälkiruoaksi luomumansikoilla höystettyä hillakiisseliä.

Menu maistuu ja yhdistää pienten toimijoiden voimat.

Yrittäjänä Haataja puhuu myös itselleen riittämisen ideologiasta – hän ei halua kasvattaa yritystään loputtomiin eikä globalisoitua. Haataja sanoo olevansa tyytyväinen nykyiseen elämäänsä ja työhönsä, joka koostuu pienistä palasista. Kotiseudulta Käylästä on löytynyt hyvä, hidas ja riittävän rikas elämä.

Perheensä mukana Ruotsiin jo lapsena lähtenyt Haataja palasi Suomeen vuonna 1988 etsimään suomalaista identiteettiään. Oulussa hän tapasi turkkilaisen miehen ja heittäytyi täysillä turkkilaiseen kulttuuriin.

– Etsimäni suomalaisuus jäi tavoittamatta. Kun sitten erosimme, päätin lähteä etsimään juuriani kotiseudultani. Reilussa kahdessa vuodessa olen löytänyt sen, mitä tulin hakemaan.

Kansainvälisyyteen kasvanut Haataja sanoo, että viihtyy Käylässä myös siksi, että "koko maailma kulkee täällä kylässä".

– Tämän talven olen passannut espanjalaisia matkailijoita Korpihovilla: vienyt heitä pilkille ja tarjonnut lämmintä keittoa. Kesällä avaan taas Koskituvan.

Koskitupa on Käylänkoskella sijaitseva kesäkahvila, josta on tullut paitsi kyläläisten, myös matkailijoiden kohtaamispaikka. Kahvilassa puhutaan ja paljon.

– Kaksi vuotta sitten kaivoskantojaan ei kukaan uskaltanut kertoa ääneen, mutta nyt asiasta puhutaan avoimesti. Noin puolet kyläläisistä on kaivoksen avaamisen puolella ja toinen puoli vastaan. Minun mielestäni kaivos ei sovi tähän maisemaan.