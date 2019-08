Latitude 66 -kaivosyhtiö aikoo etsiä teknologiamineraaleja Lapista – yli 2000 neliökilometrin alue levittäytyy Rovaniemelle, Tervolaan, Ranualle ja Kemijärvelle

Suomen Geologian tutkimuslaitos on aikanaan kartoittanut Suomen maaperän, niin nyt varmaan me aletaan tienaamaan näitä investointirahoja takaisin kun "rahamiehet" tulee louhimaan ajankohtaan sopivia malmiesiintymiä ylös?

Suomen malmivarat on meidän suomalaisten kansallisomaisuutta samalla tapaa kuin raakaöljykin!, mitä ei pidä antaa ilmaiseksi maailmalle, pelkästään työllisyyteen vedoten! Nuo malmivarat on Suomen "öljyvarantoja", niitäkään ei jaeta ilmaiseksi!

Tämän asian ja faktan kun joku saisi vielä poliittisille päättäjillekin jotenkin ymmärrettävästi selitettyä?