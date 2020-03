Latitude 66 Cobalt jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa – "Tiedämme, että malmion kobolttipitoisuus on poikkeuksellisen korkea"

Latitude 66 Cobalt jätti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa. Kyseessä on 24 hehtaarin alue Haarakummun alueella.

Yhdessä aiempien hakemustensa kanssa yhtiö hakee yhteensä 9 350 hehtaarin kokoista malminetsintälupa-aluetta. Alueella on tehty geologisia tutkimuksia 1980-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin malminetsintä kohdistui kupariin.

– Haarakummusta tiedetään yhtä aikaa paljon ja vähän. Tiedämme alueen historiallisten kairaustulosten ansiosta, että malmion kobolttipitoisuus on poikkeuksellisen korkea. Asia, jota emme vielä tunne on se, miten laaja esiintymä on ja miten syvälle se ulottuu, Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer sanoo.

Yhtiö on tehnyt Haarakummun alueella sähkömagneettisia tutkimuksia vuosina 2019 ja 2020.

– Tutkimusten tulosten perusteella arvioimme, että esiintymä on merkittävästi oletettua laajempi. Teemme maalis-huhtikuun ajan alueella kairaustutkimuksia. Niiden pohjalta pääsemme kertomaan uutta tietoa tulevan kesän jälkeen.