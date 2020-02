Latitude 66 Cobalt jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa, kairaukset aloitetaan huhtikuussa

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Haarakummun alueella sijaitsevalle alueelle. Lupahakemus kattaa 53 hehtaarin alueen.

Aiemmat hakemukset mukaan lukien Latitude 66 Cobalt on hakenut yhteensä 9325 hehtaarin kokoista malminetsintälupa-aluetta Haarakummun malmion tutkimusta varten.

Kaivosyhtiö on aiemmin tehnyt alueella sähkömagneettisia tutkimuksia. Lisäksi yhtiö on analysoinut alueelta otettuja maaperänäytteitä.

Yhtiön mukaan kairaustutkimukset aloitetaan Maaninkavaarassa huhtikuussa. Yhtiö kertoo, että Maaninkavaaran kairaukset tehdään maanomistajien luvalla. Myös 53 hehtaarin aluetta koskeva malminetsintälupahakemus on tehty maanomistajien luvalla.

Alueella toimi aiemmin luvanhaltijana toinen yhtiö, mutta sen toiminta päättyi konkurssiin, minkä vuoksi alue on kolme vuotta kestävän karenssin alainen. Karenssiaikana malminetsintälupahakemuksen jättäminen edellyttää maanomistajien lupaa.

Karenssi on päättymässä maaliskuussa 2020.