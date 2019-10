Noora Vatanen valmistuu pian sosionomiksi. Hän on saanut opiskelujen aikana kaksi lasta, Matiaksen ja Viliamin. Opiskelun ja perhearjen yhdistämisestä iso kiitos kuuluu puoliso Ladislav Poppille. –¿Olemme tasavertaisia vanhempia. Lasten saaminen on elämän paras asia. Uskon, että äitiydestä on omalla alla myös hyötyä. KUVA: Anssi Jokiranta