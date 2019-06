Lapin yliopisto saa ensimmäisen lappilaislähtöisen rehtorinsa – Antti Syväjärvi aloittaa työssä ensi vuoden alusta

Lapin yliopiston rehtoriksi on valittu tiedevararehtori, hallintotieteiden tohtori, filosofian tohtori Antti Syväjärvi. Rehtorin toimikausi on 1.1.2020-31.12.2024.

Antti Syväjärvi (s. 1968) on suorittanut filosofian tohtorin (pääaine psykologia) tutkinnon Iso-Britanniassa Cardiffin yliopistossa 1998 ja hallintotieteiden tohtorin tutkinnon Lapin yliopistossa 2005.

Hän on työskennellyt Lapin yliopistossa hallintotieteiden professorina vuodesta 2005 ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina vuodet 2015–2017 ja tiedevararehtorina 2018–2019. Pellosta kotoisin oleva Syväjärvi on ensimmäinen lappilaislähtöinen rehtori Lapin yliopistossa.

Rehtoriksi hakeneilla oli sekä laajaa tiede- että johtamisosaamista. Antti Syväjärvi erottui laaja-alaisena hakijana, jolla on vahvoja näyttöjä sekä kansallisesta että kansainvälisestä tutkimusmaailmasta että tiedeorganisaatioiden johtamisesta. Myös hänen tutkimustoimintansa on keskittynyt suurten julkisten organisaatioiden johtamiskysymyksiin. Syväjärvi tuntee lisäksi hyvin Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostaman LUC-konsernin, jonka painoaloihin liittyvää kehitystyötä hän on johtanut.

Piti valita vasta syksyllä

Lapin yliopiston tarkoituksena oli alun perin valita rehtori syksyllä. Syväjärvi hahmottui kuitenkin hakemuksista käydyssä keskustelussa niin selvänä kärkihakijana, että yliopiston hallitus teki valinnan jo kesäkuun kokouksessaan. Syväjärvi oli nostettu kärkiehdokkaaksi myös rekrytointikonsultin suorittamassa suorahaussa. Valinnan siirtäminen syksyyn ei ollut tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa hakijoiden järjestys oli selkeä.

Osana uuden rehtorin valintaa Lapin yliopisto käynnistää laajemman johtamisjärjestelmän kehittämisen. Kehitystyöhön kuuluu muun muassa yliopiston johdon ja dekaanien sekä yksiköiden johtajien välisen yhteistyön vahvistaminen.

Samalla yliopisto valitsee uudet vararehtorit vuoden 2020 alusta lukien. Kun uusi rehtori on valittu hyvissä ajoin, hän pääsee koordinoimaan johtamisjärjestelmän kehittämistä jo syksyllä 2019. Osana valmistautumistaan rehtorin tehtävään Syväjärvi järjestää syksyllä kuulemisia koko yliopistoyhteisölle.