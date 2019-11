Kuvan osalta aiheellinen korjaus.

Sen verran tarkentaisin, että Lentokentäntie on käytännössä yhtä mäkeä. Siinähän noustaan koko ajan ylöspäin, nousu tieosuuden aikana on jotain 60 metrin luokkaa. Lentokenttä on n. 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Lentokentäntien risteystä edeltävä Norvatien risteys on n. 100 metrin korkeudella.