Lapin poliisin tietoon tullut jälleen useita valepoliisisoittoja – "Kyseessä on aina huijaus"

Virkavallan anastuksesta seuraavia rangaistuksia pitäisi korottaa roimasti ja tuomioistuimet pitäisi ohjeistaa uudelleen. Kyseessä on kansalaisten luottamus poliisiin ja järjestelmään, eikä siinä silloin napeilla pelata, vaan tuomiot pitää saada todella rankoiksi. Myös teknisiä menetelmiä kyseisen rikollisuuden torjumisen kohdalla tulisi kehittää, keinoja kyllä on, jos halutaan. Vaikka puhelut soitettaisiin prepaid-liittymistä, on puhelin usein mahdollista jäljittää. Poliisin tulisi satsata kyseisen rikollisuuden torjuntaan ja hallituksen tulisi ymmärtää, että resursseja kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi ei kannata pihtailla muutaman miljoonan takia.