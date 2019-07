Lapin poliisi varoittaa autoilijoita: hirviä vaikuttaa olevan liikkeellä runsaasti

Jos hirvenkaatolupia jää tai edes uhkaa jäävän käyttämättä, valtion palkkaamat metsästäjät vain asialle käyttämään loput kaatoluvat. Ja kun hirvi on syöksyy tielle, kyse on sekunnista tai parista kun on se jo tien toisella puolella. Ei siinä ehdi autoilija kissaakaan sanoa kun jo rysähtää jos kohdalle sattuu. Pitäisi körötellä abt neljääkymppiä jotta ehtii tehdä jotain. Toinen vaihtoehto on poistua hirvivaara-alueelta mahdollisimman nopeasti eli nasta lautaan. Tämä ei tietenkään ole virallisen liikenneliturgian mukaista.