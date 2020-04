Lapin poliisi: Vanhempien valvottava, että nuoret noudattavat kokoontumiskieltoja vappuna

Hyvä idea, mutta ei onnistu. Valitet -

tavasti yllättävän monella äidillä, isäl

lä tai huoltajalla on vanhemmuus

aivan täysin vieras käsite. Kun ei

ymmärretä mitä vanhemmuus on

niin lasten " kasvatus " ja " huolta -

juus " on täysin vierasta. Lapselle

ei aseteta minkäänlaisia rajoja.

" Kyllä se koulu ja yhteiskunta huo -

lehtii. Me mennään tuttujen kans

istumaan iltaa lähiökuppilaan. " Että

tällaista pahimmassa tapauksessa.

Itse en antanut omien pentujeni hil -

lua pitkin iltoja ja öitä kännissä

ties missä. Kotiintuloajat oli kaikilla

kolmella lapsella. " Kiitokseksi " tästä

yhdestä lapsesta tuli erikoislääkäri,

yhdestä varatuomari ja yhdestä

Finnairin lentokapteeni.