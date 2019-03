Moottorikelkkasafareja järjestävän safariyrityksen epäillään syyllistyneen terveysrikokseen. Kyseessä on Lapin poliisilaitoksen ensimmäinen esitutkinta, jossa selvitetään safariyrityksen vastuuta moottorikelkkaonnettomuudessa.

Kyseessä on loppuvuonna 2018 tunturikeskuksessa tapahtunut onnettomuus. Kokematon, noin 55-vuotias kuljettaja menetti moottorikelkkansa hallinnan ylittäessään siltaa. Hänen kyydissään ollut matkustaja loukkaantui vakavasti. Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Sekä kuski että matkustaja olivat ulkomaalaisia, Suomessa lomailevia turisteja.

Poliisin mukaan moottorikelkkasafarit ovat kuluttajaturvallisuuslain alaisia kuluttajapalveluja. Laki edellyttää, että toiminnanharjoittajan on varmistauduttava, että palvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajan on myös annettava kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan palveluihin liittyvät vaarat.

Terveysrikoksesta voidaan tuomita se, joka toimii vastoin kuluttajaturvallisuuslakia.

Poliisin esitutkinnassa selvitetään, onko kokemattomat kuljettajat viety matkustajineen sellaiseen paikkaan, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta selviytyä siellä ilman vahinkoa ja vahingon vaaraa. Poliisi selvittää myös, onko safariyritys tehnyt kaiken voitavansa onnettomuuden estämiseksi ja välttämiseksi esimerkiksi reittivalinnoilla.

Poliisin mukaan esitutkinta on loppuvaiheessa. Poliisin mukaan moottorikelkkasafareilla sattuu talvikauden aikana Lapissa suuri määrä loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia.