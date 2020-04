Lapin poliisi sai päätökseen Lapin mittakaavassa erittäin suuren talousrikosvyyhdin esitutkinnat – kuusi epäiltyä, vahingot vähintään 2,6 miljoonaa euroa

Rikosepäilyihin liittyvät taloudelliset vahingot ovat poliisin mukaan Lapin mittakaavassa poikkeuksellisen suuret. Kokonaisuudessa on rikoksesta epäiltyinä kuusi henkilöitä, joista kahta pidetään jutun päätekijöinä.

Lapin poliisilaitos kertoo saaneensa päätökseen ja syyteharkintaan vuodesta 2017 talousrikosyksikön tutkinnassa olleen kahdesta rikosasiasta koostuvan talousrikoskokonaisuuden.

Kokonaisuudessa tutkintanimikkeinä on ollut useita törkeitä velallisen epärehellisyyksiä, useita törkeitä kirjanpitorikoksia, velkojansuosinta sekä tilintarkastusrikos. Kokonaisuudessa on rikoksesta epäiltyinä kuusi henkilöitä, joista kahta pidetään jutun päätekijöinä. Toinen päätekijöistä on omistanut tutkinnan kohteena olleet yhtiöt.

Poliisi kertoo, että henkilöitä on kuultu myös epäiltyinä avunannoista tutkittuihin talousrikoksiin sekä tutkittu liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset.

Kokonaisuudessa epäillään avunannosta yhtiöiden taloushallinnossa työskennelleitä henkilöitä sekä yhtiöiden tilintarkastaja. Tilintarkastajaa epäillään lisäksi tilintarkastusrikoksesta.

Rikosepäilyt liittyvät keskeisesti kolmesta yhtiöstä koostuvan konsernirakenteen sisällä tapahtuneisiin epäiltyihin velallisen rikoksiin. Rikokset on tehty manipuloimalla yhtiöiden kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä.

Rikoksilla aiheutettu Lapin mittakaavassa poikkeuksellisen suuret taloudelliset vahingot

Motiiviksi rikoksille epäillään olleen pyrkimys välttää maksuvelvoitteita tyhjentämällä yhtiöitä varoista ja jättämällä maksuvelvoitteet konkurssiin meneviin yhtiöihin.

Esitutkinnan perusteella epäillyt rikokset ovat olleet suunnitelmallisia ja niiden avulla on saavutettu yhteensä vähintään 2,6 miljoonaa euroa oikeudetonta taloudellista hyötyä, josta on koitunut vahinkoa velkojille.

Lapin poliisi pitää rikosepäilyihin liittyvää aiheutettua taloudellista vahinkoa ja saavutettua rikoksen tuottamaa oikeudetonta hyötyä Lapin mittakaavassa poikkeuksellisen suurena.

Poliisi kertoo turvanneensa tekijöiden omaisuutta vastaamaan myöhemmin oikeudessa mahdollisesti tuomittavia vahingonkorvauksia tai rikoksesta saadun hyödyn menettämisen arvoa.