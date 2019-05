Lapin pelastuslaitos ottaa käyttöön uuden merkinnän liikenneonnettomuusajoneuvoille – tavoitteena ehkäistä turhia hälytyksiä

Lapin pelastuslaitos ottaa käyttöön liikenneonnettomuusajoneuvon tehostetun merkinnän turhien hälytyksen ehkäisemiseksi, tiedottaa Lapin pelastuslaitos.

Tiedotteen mukaan Lapin pelastuslaitos on jo vuosia merkannut muiden pelastuslaitosten tavoin hinausta odottavan onnettomuusajoneuvon käärimällä ajoneuvon ympäri punakeltaista merkkinauhaa. Tämä käytännön tavoitteena on ollut se, että kohteeseen pysähtynyt tai ohiajanut merkkinauhoituksen huomannut sivullinen ei soittaisi turhaan hätäkeskukseen. Suuria ajonopeuksia sallivilla tieosuuksilla ilmoittaja ei kuitenkaan aina havaitse näitä merkintöjä. Merkinnät jäävät havaitsematta myös pimeään talviaikaan kolariauton sijaitessa osin lumipenkan takana, tiedotteessa kerrotaan.

Erottaakseen vain hinausta tai siirtoa odottavat ajoneuvot, Lapin pelastuslaitos on ottanut käyttöön onnettomuusajoneuvon tehostetun merkintäkäytännön, joka koostuu vihreistä heijastimilla varustetuista merkintäkepeistä sekä vihreästä Lapin pelastuslaitoksen tunnuksella varustetusta nauhasta. Nauhaan on painettu teksti ”Odottaa hinausta”. Teksti on myös englanniksi, ”waiting for towing”. Merkkinauhoitus tehdään ajoneuvon kohdalle lähelle ajoradan reunaa niin, että merkkaus näkyy selkeästi molempiin ajosuuntiin, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan aiemmalla merkkauskäytännöllä jo merkattuihin kohteisiin on tullut vuositasolla noin parikymmentä turhaa hälytystä. Turhat hälytykset vaarantavat aina pelastuslaitoksen ja muiden kohteeseen hälytettyjen viranomaisten muun toimintavalmiuden sekä aiheuttaa turhia kustannuksia. Tehostetulla merkkauksella pelastuslaitos pyrkii poistamaan nämä haitat.

Pelastuslaitos toivoo, että auton omistaja, hinausliike tai muu hinauksen toteuttaja kerää merkauskepit nauhoineen pois. Merkkauskepit voi palauttaa myöhemmin mille tahansa paloasemalle.