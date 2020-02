Lapin keskussairaalassa hoidossa ollut koronaviruspotilas on tervehtynyt ja päässyt pois sairaalasta – Muutamia altistuneita ei ole tavoitettu, käyttäneet vain etunimeä tai nimimerkkiä

Rovaniemellä sijaitsevassa Lapin keskussairaalassa eristyshoidossa olleen Wuhan-koronaviruspotilaan varmistusnäytteet tutkittiin alkuviikosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

Peräkkäisinä päivinä otettujen näytteiden tulokset olivat negatiiviset, ja potilas oli oireeton, joten eristys purettiin ja potilas kotiutettiin.

Kiinalaisnainen oli eristyksessä Wuhan-koronavirustartunnan vuoksi keskussairaalassa viime viikon tiistai-illasta lähtien.

Lapin sairaanhoitopiiri ei tiedota naisen olinpaikasta eikä matkasuunnitelmista.

Tartunta-altistumisen vuoksi karanteenissa on vielä muutamia henkilöitä Rovaniemellä ja Inarin kunnan alueella. Tähän mennessä karanteenissa olevilla ei ole ilmaantunut oireilua.

Mikäli he pysyvät edelleen oireettomina, karanteeni voidaan lopettaa ohjeiden mukaisesti 14 päivän päästä altistumisesta.

Viime viikolla otettiin kolmesta karanteenissa olevasta pitkäaikaisesti altistuneesta näytteet , jotka osoittautuivat negatiivisiksi.

Kolmen altistuneen tiedetään poistuneen jo maasta, ja THL on ollut yhteydessä näiden matkailijoiden kotimaan terveysviranomaisiin.

Muutamia altistuneita ei ole tavoitettu. Altistuneiden henkilöllisyyden selvittäminen on osoittautunut vaikeaksi, koska he ovat osallistuneet sairastuneen kanssa samaan matkailupalvelujen aktiviteettiin, ja osa ilmoittautuneista on käyttänyt vain etunimeä tai nimimerkkiä.