Työt Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa ovat edenneet niin sanotun "kuuman sairaalan" työmaalle. Kuuma sairaala käsittää päivystyspoliklinikan ja -osaston, leikkaussalit, teho- ja valvontaosaston sekä välinehuollon.

Työmaan käynnistymistä on valmisteltu aitojen pystytyksellä ja ottamalla osa henkilökunnan pysäköintipaikkoja pois käytöstä. Asiakkaiden pysäköintialueisiin rakennustyö ei vaikuta.

Sairaalan vieressä oleva työmaa-alue on laaja ja siellä on aktiivista työmaaliikennettä. Työmaa-alueella liikkuminen on ehdottomasti kielletty ilman pääurakoitsijan (YIT:n) lupaa ja sairaalan lähistöllä liikkuvilta toivotaan erityistä varovaisuutta. Lisääntyvä työmaaliikenne voi aiheuttaa myös ruuhkautumista Ounasrinteentien sekä Kivikaudentien risteyksessä.

Osio valmistuu vuoden 2023 tammikuuhun mennessä, ja uusia tiloja otetaan käyttöön lohkoittain maaliskuusta 2022 lähtien.

Alueella rakentuva pysäköintitalo valmistuu aikataulussa ja se otetaan käyttöön tämän vuoden kesäkuussa.