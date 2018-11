Lapin keskussairaala sai poikkeusluvan 118 miljoonan euron investointiin – matkailu ja ikääntynyt väestö lisänneet päivystystarvetta

Lapin keskussairaala on saamassa uudet tilat muun muassa päivystykselle, leikkaussaleille ja sairaala-apteekille. Lisäksi keskussairaalan yhteyteen rakennetaan uudet aikuispsykiatrian tilat.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sai poikkeusluvan suureen rakennusinvestointiin torstaina. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) esitystä asiasta.

Arvioidut kustannukset ovat noin 118 miljoonaa euroa. Lapin keskussairaalan laajennuksen on tarkoitus olla valmis vuonna 2023.

Suunnitteilla ovat muun muassa päivystyspoliklinikan, päivystysosaston, leikkaussalien ja sairaala-apteekin tilat sisältävä uudisrakennus ja osin vanhojen tilojen peruskorjaus sekä aikuispsykiatrian uudisrakennus.

Nykyisin aikuispsykiatrian tilat sijaitsevat Muurolassa noin 25 kilometrin päässä keskussairaalasta, sanotaan Saarikon esityksessä.

"Investointi on välttämätön ja kiireellinen"

Keskussairaalan päivystyspoliklinikan nykyiset tilat ovat sairaanhoitopiirin mukaan liian ahtaat, ja sen kuormitusta lisäävät ympärivuorokautisten päivystysten keskittäminen, vanheneva väestö ja kasvava matkailu.

Lisäksi leikkaussalit ovat rakennusteknisen käyttöikänsä päässä, ja Fimea on havainnut useita puutteita sairaala-apteekin toiminnassa, Saarikko listaa.

– Investointi on alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.

Lapin keskussairaalan laajennusta on suunniteltu vuosia. Siitä on tulossa Lapin ainoa laajan päivystyksen sairaala. Hallitus on linjannut, että Suomessa on tulevaisuudessa 12 laajan päivystyksen sairaalaa.