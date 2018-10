Lapin ammattikorkeakoulu: Koirien käyttöä porotöissä halutaan lisätä – koirat pitävät porot ihmistä paremmin pois pelloilta

Lapin ammattikorkeakoulussa (AMK) on menossa hanke, jonka tavoitteena on lisätä koirien käyttöä porotaloudessa. Samalla koostetaan opasta peltoporokoiran kouluttamiseen. Peltoporokoiran tehtävänä on pitää porot pois niille kielletyiltä alueilta kuten pelloilta. Kokemuksen perusteella koira on siinä parempi kuin ihminen.

Porot herättävät tunteita poroelinkeinon ulkopuolella etenkin silloin, jos ne aiheuttavat vahinkoa viljelyksille tai puutarhoille. Poroilla on vapaa laidunnusoikeus, mutta ne eivät saa aiheuttaa vahinkoa maataloudelle.

Tehokkain tapa pitää porot pois kielletyistä paikoista on aitaaminen. Kaikkiin paikkoihin aitojen rakentaminen ei kuitenkaan sovi. Yksi tapa porojen siirtämiseen on peltoporokoiran käyttäminen.

Ammattikorkeakoulussa uskotaan, että peltoporokoirien myötä koirien käyttö porotöissä vahvistuu myös eteläisellä poronhoitoalueella.

– Tärkeintä koirien käytössä on, että porojen aiheuttamien vahinkojen tehokas ennaltaehkäisy parantaa elinkeinojen ja asukkaiden välistä yhteistyötä, sanoo Sallan paliskunnan osakas ja paljon koiria työssään käyttävä Niina Mattila.

Sallan paliskunnan alueella tehdään ensi vuonna kenttäkokeita, joissa vertaillaan eri menetelmien tehokkuutta porojen siirtämisessä. Hankeidea ammattikorkeakoululle tuli Mattilalta. Koira on porotaloudessa perinteisesti käytetty apukeino.

– Koiraa porotöissä käyttävät tietävät, että ihmisen paras kaveri on tehokas myös porovahinkojen ennaltaehkäisyssä. Silti monet vasta harkitsevat koiran ottamista, koska sen pelätään olevan työläs pitää ja kouluttaa, Mattila sanoo tiedotteessa.

Ammattikorkeakoulun Peltoporokoiran käyttöohjeeseen on tarkoitus koota tietoa koirien pidosta ja koulutuksesta. Lisäksi ohjeeseen on koottu eri tasoisille koiran kouluttajille tarkoitettuja videoita.