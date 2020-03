Ministeri Maria Ohisalo kertoi, että valmistelutyö pohjoisen ja länsirajan rajavalvonnan tiukentamiseksi alkaa välittömästi.

Keminmaasta Haaparannalle ajava Heikki Nikula pääsi nopeasti rajan yli töistä kotiin maanantaina. Jonot ovat lyhyet. Kun tarpeeksi aikaisin lähtee liikkeelle, niitä ei ole lainkaan.

Työmatkat voivat kuitenkin pian loppua. Hallitus päätti maanantaina, että länsirajan ylittämisen ehtoja tiukennetaan.

– Joudumme jopa työmatkaliikennettä rajoittamaan tulevat viikot. Toivon kaikille paljon voimaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi.

Ministeri kertoi, että valmistelutyö pohjoisen ja länsirajan rajavalvonnan tiukentamiseksi alkaa välittömästi. Hän ei kertonut, ketä rajoitukset tarkkaan ottaen koskevat.

Rajoittamisen taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön suositus.

Kalle Koskinen Länsi-Suomen Merivartiostosta tarkasti Heikki Nikulan työtodistuksen ja ajokortin. Nikula asuu Haaparannalla mutta käy töissä Keminmaassa. KUVA: Nina Susi

Rajoittamista on toivonut osa lääkäreistä, sillä Suomeen on levinnyt koronavirustartuntoja työmatkaliikenteen mukana. Norrbottenin läänissä on julistettu hätätila koronatilanteen vuoksi. Tartuntoja on varmistettu 53, mutta viranomaisarvion mukaan niitä voi olla läänissä jo 3 000– 5 000 ihmisellä. Osa potilaista on vakavasti sairaita.

– Pohjoisen tehohoitokapasiteetti on varsin pieni, emmekä voi sitä riskeerata, Ohisalo perusteli.

Iso isku Ruotsille

Pohjoiskalotin rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalo arvioi, että 2 500–3 000 henkilöä käy päivittäin töissä rajan yli. Hän arvioi ennen hallituksen päätöstä, että työmatkaliikenteen rajoittamisella olisi suuria vaikutuksia muun muassa Ruotsin terveydenhuoltoon.

– Ruotsin puolen jokivarren terveydenhoito romahtaisi. Kaikissa pienissä kunnissa on Suomesta hoitohenkilökuntaa, jotka kulkevat rajan yli päivittäin, Koivupalo kertoo

Haaparannan kunnalla on 120 työntekijää Suomesta.

– Uskallan väittää, että näistä suurin osa työskentelee hoiva-alalla ja terveydenhoidossa.

Pohjoiskalotin rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalo arvioi, että 2 500–3 000 henkilöä käy päivittäin töissä rajan yli. KUVA: Nina Susi

Vaikutuksia olisi myös muille aloille, kuten teollisuudelle ja rakentamiselle.

– Jos Suomi laittaa länsirajan kiinni, rakennustyömaat alkavat seisoa. Myös Pajalan ja Jällivaaran kaivoksilla on paljon suomalaisia. Tällä alueella kuljetaan töissä kaukanakin Ruotsin puolella.

Överkalixissa asuva Business Oulun asiantuntija Jukka Olli kertoo, että jo nyt ruotsalaisilla yrityksillä on vaikeuksia saada työvoimaa. Koronakriisin vuoksi paljon vierastyömaalaisia työntekijöitä on lähtenyt kotimaihinsa.

– Rajan yli kulkijat ovat olleet tosi iso apu. Ruotsi ei varmasti haluaisi niistä luopua.

Vaikutusta Suomessakin

Esimerkiksi Tornion terästehtailla on muutama kymmenen työntekijää, jotka kulkevat töihin Ruotsin puolelta, kertoo viestintäpäällikkö Niina Kostiander.

Hän ei halunnut spekuloida etukäteen, mitä vaikutuksia sillä on tehtaalle. Hän ei myöskään kertonut, onko korkean infektioriskin alueelta tulleita sijoitettu erilleen tähän asti.

Nikulakaan ei voi tehdä kattorakenteita etätyönä. Hän ei vielä osannut arvioida, mikä vaikutus päätöksellä hänelle on.

Rajoittamistoimiin hänellä on silti ymmärtävä näkemys.

– Hyväähän näillä rajoituksilla ajetaan takaa.