Länsi-Pohja varautuu koronaviruspandemiaan – puhelinpalvelu avoinna ympäri vuorokauden

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin terveydenhuollon toimijat ovat perustaneet yhteisen pandemiatyöryhmän, jonka johdolla on varauduttu koronaviruspandemian leviämiseen alueelle. Varautuminen sisältää väestön tiedottamisen, materiaalisen varautumisen, ohjeistusten laatimisen, henkilökunnan koulutuksen, näytteiden oton ja potilaiden hoidon suunnittelun.

Länsi-Pohjaan on avattu koko aluetta palveleva puhelin 040 825 1072, joka on toiminnassa ympäri vuorokauden. Tähän numeroon tulee soittaa ennen hoitoon hakeutumista, jos on vieraillut epidemia-alueella ja saa 14 vrk:n kuluessa matkasta hengitystietulehduksen oireita tai on ollut kontaktissa laboratoriovarmistetun koronaviruspotilaan kanssa.



Puhelinpalvelu ohjaa potilaan tarvittaessa näytteen ottoon, joka tapahtuu sairaalassa tai sairaalan pihalla potilaan omassa kulkuneuvossa.

Koronaviruksen leviämisen välttämiseksi vain potilaskäynnit ja potilaiden läheisten vierailut sairaalassa ovat sallittuja. Päivystystä lukuun ottamatta kaikki käynnit sairaalassa ovat ehdottomasti kiellettyjä, jos potilaalla on flunssaan tai muuhun hengitystieinfektioon viittaavia oireita.



Epidemia-alueella 14 vuorokauden sisällä olleita potilaita otetaan leikkaushoitoon vain pakottavissa tilanteissa. Myös henkilökunnan matkustamista työajalla on rajoitettu potilaiden suojelemiseksi.