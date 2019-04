Lämpötila kipusi kevään ennätyslukemaan tänään Haapavedellä – Matalin maksimilämpötila mitattiin Hailuodossa

Haapavedellä mitattiin tänään koko maan korkein lämpötila. Mittari kipusi 21,4 asteeseen kello 15.30 Mustikkamäellä.

Toisiksi lämpimin lukema löytyi läheltä, sillä Ylivieskan lentokentällä mittari näytti 21,2 astetta kello 16.30.

– Nämä ovat koko kevään korkeimpia lukemia, sanoo päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

– Kyseessä on suurin koskaan tähän aikaan vuodesta Haapavedellä mitattu lämpötila, hän toteaa.

Haapavesi ja Ylivieska pitivät päivän kärkisijoja vielä kahdeksan aikaan illalla. Kolmanneksi nousi Kouvola, jossa mitattiin 21,1 astetta kello 17.30.

Matalin maksimilämpötila mitattiin Hailuodossa

Myös päivän matalin maksimilämpötila löytyi Pohjois-Pohjanmaalta. Hailuodon Marjaniemessä päivän korkein lämpötila jäi 3,8 asteeseen, joka mitattiin kello 15.40.

Maksimilämpötila jäi alle neljään asteeseen Hailuodon lisäksi vain Kalajoen Ulkokallassa, jossa mitattiin 3,9 astetta kello 14.00.

– Tässä on isot ääripäät, jotka löytyvät läheltä toisiaan, kommentoi päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta.

Tiedot ovat tilanteesta kello kahdeksan aikaan illalla. Punkka toteaa, että merialueilla päivän lämpimimmät hetket saattavat olla totuttua myöhemmin, mikäli maalta pääsee merelle lämmintä ilmaa.

– Se voi olla pienestä tuulen suunnan muutoksesta kiinni.

Meri ja lounaistuuli jäähdyttivät ilmaa Oulussa

Etelä- ja keskiosissa maata on on Viljamaan mukaan mitattu tänään huippulukemia, kun mittari on kivunnut yli 20 asteeseen laajoilla alueilla. Vastaavia lukemia on mitattu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa.

Ilmatieteen laitos tviittasi iltapäivästä, että lämpötila kohosi tänään tälle keväälle ensimmäistä kertaa yli 20 asteen lukemiin. Tviitin mukaan kyseisiin lukemiin ylletään melko harvakseltaan.

Lämpötila kohosi tänään ensimmäisen kerran yli 20 asteen lukemiin. Kyseisiin lukemiin ylletään melko harvakseltaan. Paikoin lämpötilan toistuvuus on vain kerran 30 vuodessa. #kevät #sää 🌞 pic.twitter.com/82MuO4z529 — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 23. huhtikuuta 2019

Oulussa meri ja lounaasta puhaltanut tuuli jäähdyttivät vielä ilmaa.

Oulussa Vihreäsaaren satamassa lämpötila nousi 9,3 asteeseen kello 19.30. Oulunsalon Pellonpäässä mitattiin 14,2 asteen lämpötila kello 16.00.

Korkeapane on tuonut Suomen ylle lämmintä ilmaa.

– Lisäksi tuulet ovat olleet heikkoja ja aurinko on päässyt paistamaan pilvettömältä taivaalta, Iiris Viljamaa sanoo.

Uutista päivitetty kello 20.20: Lisätty tiedot matalimmista maksimilämpötiloista.