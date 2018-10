Lakkotoimet Pohjois-Suomessa: Outokumpu Stainless, SSAB Raahe ja Transtech hiljenevät, PAMin toimet eivät näy kaupoissa

Ei voi muuta sanoa kuin että Rinne ja SAK on syvältä,tämä porukka tekee niin paljon hallaa tälle maalle että EI OLE TOSIKAAN!

Luulevatko tekevänsä jotain ylevää omasta mielestään? Kansalaiset kyllä tietää mitä ketkuja ne oikeasti on! Rinteestä ei tule ikinä enää pääministeriä, niin kertakaikkisen hankala ja osaamaton tyyppi tuo änkyrä on! Lakkoilemalla ei tätä maata nosteta,mutta nämähän haluaakin vaan kurjistaa ihmisten elämää kaikin puolin!