Lakko pysäyttää työt mekaanisessa metsäteollisuudessa, pelkästään Pyhännällä lakon piirissä on noin 140 työntekijää

Pyhännällä valmistaudutaan noin 140 työntekijän työt keskeyttävään lakkoon.

Teollisuusliiton julistama lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa alkaa tänä maanantaiaamuna. Lakko koskettaa Pohjois-Suomen alueella isoa joukkoa talotehtaissa, puualan yrityksissä ja sahoilla työskenteleviä.

Pelkästään Pyhännällä lakon piirissä on noin 140 työntekijää, kun Teollisuusliitto on listannut lakonalaisten yritysten joukkoon sekä talotehdas Jukkatalo Oy:n että ikkuna- ja ovitehdas Piklas Oy:n.

Lakkoon liittyvien toimien valmistelu on pitänyt viime päivät kiireisenä talo- sekä ikkunatehtaan pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Miehet ovat jututtaneet kasvokkain jokaisen työntekijän ja kertoneet, miksi lakkotilanteeseen on ajauduttu. Alan työehtosopimus päättyi jo marraskuun lopulla. Käydyissä neuvotteluissa työntekijäpuoli on katsonut, että työnantajan tarjoama esitys on kaukana tavoitteista ja sisältää heikennyksiä, joita ei ole voitu hyväksyä.

– Teollisuusliiton viesti neuvotteluista meille on ollut, että Metsäteollisuus ry haluaa heikentää työntekijöiden työetuja. Poistolistalla on paljon asioita, selventää Jukkatalo Oy:n pääluottamusmies Antti Knuutinen.

– Tämänkertaiset lakkotoimet ulottuvat myös Pyhännälle. Neuvottelut ovat pahasti jumissa. Kuulostaa siltä, että kiky siellä eniten hiertää, toteaa Jukkatalo Oy:n työsuojeluvaltuutettu, Pyhännän puutyöväen ammattiosaston puheenjohtaja Jarno Matikainen.

Matikainen kuvailee saaneensa työntekijöiltä selkeän viestin, että kiky-talkoot on tehty.

– Sama viesti on tullut meiltäkin, että kiky on saatava pois, vahvistaa Piklas Oy:n pääluottamusmies Niko Riihimäki.

Ammattiyhdistystoiminta on Pyhännällä vahvaa niin, että lakon piirissä olevilla tehtailla järjestäytymisaste on lähes sata. Lakko koskettaa myös liittoon kuulumattomia eli Teollisuusliitto valvoo lakkovahtien toimesta, että kukaan ei mene työpaikalleen lakon alettua seuraavaan kahteen viikkoon ellei sopua synny.

Lakko pistää taloudellisesti tiukoille tehtaiden työntekijät. Liiton maksama lakkokorvaus on bruttona 70 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Liittoon kuulumattomat eivät saa korvausta.

Vaikka lakkoon päätyminen tietää taloudellisesti tiukkoja aikoja, painottaa Piklas Oy:n työsuojeluvaltuutettu Jouni Leiviskä, että jokainen on ollut valmis lakkoon, kun heille on avattu asiaa: Jos työnantajapuolen esitykset menisivät sellaisenaan läpi, tarkoittaisi se 20 prosentin heikennyksiä vuosiansioihin.

Teollisuusliiton sopimusaloilla on voimassa 12. tammikuuta alkanut ylityökielto. Ylityökiellon ja nopeasti eteen tulleen tilanteen vuoksi Pyhännällä lakkoon menevissä yrityksissä ei ole täysin pystytty varautumaan töitä ennakkoon tehden lakon vaikutuksiin. Lakkotoimista huolimatta talo- ja ikkunatoimituksia voidaan noutaa tehdasalueilta, koska lastaukset ja kuljetukset hoitaa yrittäjät.

Piklas Oy:n tehdaspäällikkö Paulus Sydänmetsä kertoo lakkoon valmistautumisaikaa olleen vain kaksi viikkoa.

– Käytännössä se, mitä on voitu ennakoida näin lyhyellä varoitusajalla, on tehty. Tällä viikolla on pystytty lähettämään myös lakonaikaisia toimituksia.

– Uskon että saamme lakosta aiheutuvat viivästykset kurottua lakon jälkeen nopeasti kiinni. Olemme tiedottaneet asiakkaitamme mahdollisista viivästyksistä, Jukkatalo Oy:n tuotantojohtaja Teemu Aitto-oja kuvailee.