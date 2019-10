Nordic Gold ei ole lyömässä kintaita tiskiin Laivan kultakaivoksessa, vaikka kaivoksen toiminta on kangerrellut rahoitusvaikeuksissa. Kaivoksella aiotaan tehdä koeporauksia, jotka tähtäävät kolmannen louhoksen avaamiseen nykyisten louhosten väliin.

Yhtiö ilmoittaa uusimmassa lehdistötiedotteessaan, että se on laatinut uuden porausohjelman malmisuonien jatkeiden löytämiseksi ja Raahessa olevan kaivoksen toiminnan aloittamiseksi uudelleen.

Laivan talousjohtaja Juha Tiainen kertoo, että porausohjelman on laatinut ulkopuolinen konsultti Laivan omien geologien kanssa. Hänestä suunnitelma on hyvä ja tukee aiempia arvioita, mitä kaivoksesta on tehty.

Hänestä nyt palataan Laivan kaivoksen alkuperäiseen toimintatapaan, että tutkitaan ennen kuin louhitaan.

– Varmistetaan, että kulta on tietyssä paikassa ja löytyy.

Tiaisen mukaan yksi kaivoksen ongelma on ollut se, että siellä ei ole pystytty tekemään 24/7 töitä kullan eteen. Kolmannen louhoksen saaminen merkitsee hänestä sitä, että kaivoksella voidaan tehdä yhtä aikaa töitä kolmessa eri tuotantovaiheessa: kun yhtä louhosta tyhjennetään, niin toista räjäytellään ja kolmatta valmistellaan räjäytystä varten. Tuotanto voi tuolloin käydä katkeamatonta kiertokulkua louhoksissa.

Nykyiset louhokset ovat noin 60–70 metrin syvyisiä.

– Ennemmin tai myöhemmin niistä tulee yksi louhos, arvioi Tiainen.

Toiminnan jatkamista puoltaa se, että kullasta on olemassa selviä viitteitä. Nordic Gold julkaisi tiedotteessaan uusimman arvion Laivan malmivaroista. Sen mukaan viitteitä on, että kultaa on 1.57 grammaa tonnissa.

Esimerkiksi Jalonom myi keskiviikkona gramman kultaa lähes 56 eurolla.

Tiaisen mukaan kaivostoiminnan jatkaminen on taloudellisesti kannattavaa nykyisellä kullan hinnalla, mutta myös alemmillakin hinnoilla.

– Kaikki näyttää siltä, että mennään kohti uutta käyttöönottoa, mutta ilman muuta koeporauksilla varmistetaan asia.

Talousjohtajan mukaan porausten avulla selvitetään, mitä voidaan louhia tällä viikolla ja mitä vaikkapa 2 vuoden päästä. Tähtäimessä on, että kaivoksella louhitaan vielä viiden, 10 ja 15 vuoden päästäkin, jos malmivarat riittävät.

Lehdistötiedotteessaan Nordic Gold aiempien tiedotteidensa tapaan kertoo myös riskeistä, joita kaivostoimintaan sijoittamiseen liittyy. Se varoittaa muun muassa että malmivaroja uudelleenarvioidaan tutkimustoiminnan edistyessä ja tuotantokokemusten mukaan.

Se varoittaa Laivan kohonneesta taloudellisesta ja teknisestä riskistä, koska varmuusvarantoa ei ole.

Nordic Goldin nettisivuilla luonnehditaan Laivaa lähes riskittömäksi näin: "Täysin rakennettu, täysin rahoitettu, täysin luvitettu kultakaivos, jolla aiempaa tuotantoa. Sijaitsee Suomessa, jota pidetään tällä hetkellä maailman kaivosteollisuuden kärkimaana."