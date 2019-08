Kyttyrälohta on noussut myös Näätämöjokeen – voimakas kala ajaa pois reviiriltään merilohet ja -taimenet

Tänä kesänä kyttyrälohen nousu on ollut yllättävän runsasta monella pohjoisen lohijoella.

Tyynen meren kyttyrälohta on noussut jo vuosikausia kesäisin Pohjoiseen jäämereen laskeviin jokiin ja sen tiedetään olevan voimakasta joka toinen kesä.

Näätämöjoen Norjan puolen Neidenelvalla "kyttyrä" on tuttu vieras ja niitä on noussut joelle tänä kesänä reilusti. Niin reilusti, että siitä on tullut lähes ongelma paikalliselle kalastusseuralle Neidenelvens Fiskefellesskapille sekä joen vapaa-ajan kalastajille.