Kylmäluoman retkeilyalueen nelikymppisiä juhlitaan ensi viikonloppuna Taivalkoskella

Taivalkoskella sijaitseva Kylmäluoman retkeilyalue on Suomen vanhin valtion perustama retkeilyalue.



Retkeilyalueen perustamisesta tulee tänä syksynä kuluneeksi 40 vuotta ja syntymäpäiviä juhlitaan ensi lauantaina. Juhlapäivänä järjestetään retkeilykeskuksen pihapiirissä ja lähiluonnossa monipuolista ohjelmaa

Juhlaohjelma alkaa kello 11 tervehdyspuheenvuoroilla, jotka pitävät Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen ja Metsähallituksen kehityspäällikkö Jere Rauhala.



- Kylmäluomaan ihastuminen on nähtävästi tarttuvaa, todistaa omassa puheenvuorossaan, Oodi Kylmäluomalle, vantaalainen Juhani Heinonen, joka on retkeillyt alueella jo vuodesta 1977.



Juhlaväelle on tarjolla lohisoppaa ja kampanisukahvit puoliltapäivin alkaen. Iltapäivällä on mahdollista kalastaa ilmaiseksi alueella, maksuttoman luvan saa retkeilykeskuksen infosta. Paikalla on myös kalastusopastusta. Leirintäalueen viereisen järven, Iso-Pajuluoman, kalastuslaitureita on kunnostettu kesän aikana ja retkeilykeskuksen läheisyyteen on rakennettu uusi, esteetön laituri.



Kylmäluoman maastossa voi osallistua metsäjoogaan tai maastoretkille ja erilaisiin aktiviteetteihin, muun muassa maastopyöräilyyn, suppailuun ja melontaan. Monelle vielä uusi väline packraft eli reppulautta kuuluu päivän testauslajeihin. Alueella on kalankäsittelynäytöksiä ja retkeilykeskuksen vuokramökkien ja tonttien esittelyä.