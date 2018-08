Kyhmyjoutsenen pesintä yleistyy Pohjois-Pohjanmaalla – lyhyt talvi tuo linnun pohjoisemmaksi

Siinä missä kyhmyjoutsenen levinneisyys on laajentunut Etelä-Suomen sisämaahan, runsaslukuisempaa laulujoutsenta tavataan nykyisin myös meren rannikolla. Kyhmyjoutsenen erottaa laulujoutsenesta helposti nokan perusteella. Kyhmyjoutsenen nokka on punertava ja sen varressa on musta kyhmy. Laulujoutsenella on taas suora ja keltainen nokka. KUVA: Peura Pekka