Kuusamoon perustetaan kolme yksityistä luonnonsuojelualuetta – kokoa yhteensä reilu sata hehtaaria

Kyllä Kuusamon yhteismetsä on merenvaaran ympäristönkin parturoinut todella tehokkaasta. Laakimaata (liki 300m merenpinnasta) josta sileeksi on on vedetty kilometritolkulla aukeata. Kynnetty ja istutettu ja kasvaa aika hitaasti uutta puuta kun on noin korkeata aluetta.

Pitäisi jättää paljon enemmän metsäsaarekkeita hakuualaueilla.

Kuusamon yhteismetsän olisi kyllä ehdottomasti pitänyt jo aikaisemmin suojella tarkemmin esim. Oulangan taus metsät, siellä on ollut ja on jonkin verran vielä niin hienoja alueita että on suorastaan rikollista muutaman dollarin tähden kaataa puusto ja kyntää noita erämaita rumaksi kivipelloksi.

Jättäkää nuo Oulangan takamaat ja Kitkajoen ympäristö alueet nyt ainakin rauhaan niin teette luonnonsuojeluteon.