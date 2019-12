Kuusamon yksityismetsiin valmistui 14 luontomatkailuun tarkoitettua reittiä, suurin osa reiteistä tarkoitettu oppaiden kanssa kulkemiseen

Kuusamon yksityismetsissä on valmistunut 14 luontomatkailuun tarkoitettua reittiä. Ihmisillä on mahdollisuus tutustua kohteisiin luontomatkailuyrittäjien opastuksella.

Reitit valmistuivat Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuiksi -hankkeessa. Reittikuvaukset on annettu hankkeessa mukana oleville luontomatkailuyrittäjille joulukuussa. Reittien käytöstä on tehty jo kolme sopimusta ja uusia on tekeillä luontomatkailuyrittäjien ja metsänomistajien välillä.

Hankkeeseen osallistui 20 luontomatkailuyrittäjää ja useita kymmeniä yksityisiä metsänomistajia, joiden mailla reitit kulkevat. Myös Kuusamon yhteismetsään valmisteltiin reitti.



Muutamat reitit kulkevat osittain suojelualueilla, UKK-reitillä tai Karhunkierroksella. Reittien suunnittelussa hyödynnettiin taukopaikkoina jonkin verran valmiita kotia ja tulipaikkoja.



Hankkeen aikana esitettiin toiveita reittien laittamisesta nettiin kaiken kansan hyödyntämistä varten. Reiteistä nettiin tulee kuitenkin vain Kuusamon kaupungin hallinnoiman Kuntivaaran reitin osa, joka kulkee polkua ja pitkospuita myöten Kuntivaaran huipulle ja kodalle. Kuntivaaran laelta avautuu hienot maisemat Venäjän puolelle. Reitti kuvauksineen tulee metsonpolku.fi-sivulle joulukuussa 2019.



Kaikkien hankkeessa tehtyjen reittien viemisestä nettiin luovuttiin, koska metsänomistajat pelkäsivät muun muassa reittien roskaantumista ja huolimatonta tulen käyttöä. Luontomatkailuyrittäjä huolehtii siitä, että reittejä käytetään kuten metsänomistajan kanssa on sovittu.