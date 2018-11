Kuusamon uusi monitoimihalli ei kelpaa kaupungille, hallin tarkastuksessa havaittiin puutteita

Kuusamoon valmistumassa olevan monitoimihallin eli jäähallin ja liikuntahallin vastaanotto viivästyy. Kaupunki ilmoitti keskiviikkona pidetyssä vastaanottotarkastuksessa, että se ei ota uutta monitoimihallia vastaan, koska siihen ei ole edellytyksiä.



– Viranomaisen suorittamassa käyttöönottotarkastuksessa on todettu sellaisia puutteita, joiden johdosta rakennusta ei voida ottaa käyttöön. Lisäksi vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet ovat laajuudeltaan ja korjaustavoiltaan sellaisia, että ne estävät rakennuksen ottamisen suunniteltuun käyttöön, sanoo yhdyskuntatekniikan lautakunta tiedotteessaan.



Tiedotteen mukaan pääurakoitsija pyytää kaupungilta uutta vastaanottotarkastusta, kun tarkastuksessa todetut virheet ja puutteet ovat korjattu hyväksyttävästi. Lautakunnan mukaan asiasta ei ole tällä hetkellä enempää tiedotettavaa.



Monitoimihallin piti alun perin valmistua jo elokuussa, sitten syyskuussa ja viimeksi sen ilmoitettiin olevan käytettävissä marraskuun alussa.



Liikuntahallin laajennuksen ja uuden jäähallin kokonaishinta on noin 7,2 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on 6,3 miljoonaa euroa. Hankkeen pääurakoitsijana on kuusamolainen rakennusliike Manra Oy.



Hallissa oli tarkoitus pitää suuret avajaisjuhlat 10. marraskuuta, mutta kaupunki on ilmoittanut siirtävänsä tapahtuman tuonnemmaksi. Myös Kuusamon Pallo-Karhujen eri joukkueiden kotiottelut siirretään myöhäisempään ajankohtaan.