Kuusamon Petäjäkankaan kentällä päästään pelaamaan golfia myös tänä kesänä: "Tavoitteena on kasvattaa ulkopaikkakuntalaisten pelaajien määrää"

Ravintola Talonpöytä vastaa jatkossa Petäjäkankaan kentän kahvila- ja caddiemaster-palveluista.

Kuusamon Petäjäkankaan kentällä päästään pelaamaan golfia myös tänä kesänä. Kuusamo Golf ry:n toiminnanjohtaja Alpo Leinonen kertoo, että iso asia taustalla on ollut golfkentän suurimman velkojan Kuusamon Osuuspankin myönteinen suhtautuminen.

– Saimme viime syksynä tehtyä kentän kunnostustöitä 30 000 eurolla, Leinonen kertoo.

Kuusamo Golf ry:llä on kokonaisvastuu kentän operatiivisesta toiminnasta ja tuloksesta. Golfseuran väki nostaa Osuuspankin lisäksi esille Kuusamon kaupungin sekä Tropiikin myönteisen suhtautumisen kentän toimintaan. Kentän kunnostustöissä iso rooli on ollut talkoolaisilla, ja kentän kunnostamiseen on saatu apua myös Virpiniemestä.

– Me saadaan Virpiniemestä tänne lainaan kylvökone, jollaista meillä ei ole, Kuusamo Golfin puheenjohtaja Hannu Virranniemi kertoo.

Golfkentän kahvila- ja ravintolapalveluista huolehtii jatkossa Talonpöytä. Yrittäjät Mika Määttä ja Sami Palosaari odottavat alkavaa yhteistyötä mielenkiinnolla. Talonpöydällä on entuudestaan toimintaa sekä Kuusamon keskustassa että Oulangalla.

– Poroburger on ollut hittituote Oulangalla, ja se tuodaan nyt myös tänne golfareiden saataville, Mika Määttä kertoo.

Golfkentän kahvila Breikki tunnetaan vastaisuudessa nimellä Ravintola Talonpöytä – Cafe Breikki. Golfareiden lisäksi tarkoitus on palvella myös muita alueella liikkuvia niin paikallisia kuin matkailijoita. Määttä kertoo, että Cafe Breikin tiloihin tehdään jonkin verran remonttia.

– Esimerkiksi keittiötilojahan tässä ei ole ollut, mutta jatkossa ne tulevat olemaan.

Talonpöydän vastuulle tulee kahvila- ja ravintolapalveluiden lisäksi myös caddiemaster-toiminta. Golfseuran toiminnanjohtaja Leinonen kertoo, että seura keskittyy jatkossa entistä enemmän golfkentän hoitoon ja markkinointiin.

Leinonen ja Virranniemi laskeskelevat, että golfkentällä on merkittävä vaikutus myös aluetaloudelle. Iso osa pelaajista tulee nimittäin ulkopaikkakunnilta.

Golfareiden mukaan Petäjäkankaan kenttä on yksi Kuusamon kesämatkailun vetovoimatekijöistä. Ulkopaikkakuntalaisia pelaajia on 2 000 ja he tuovat Kuusamo Golfin mukaan paikkakunnalle matkailutuloja lähes 200 000 euroa. Seuran jäseniä on 280 ja jäsenillä pelikierroksia kesäkauden aikana noin 4 300.

– Tavoitteena on kasvattaa ulkopaikkakuntalaisten pelaajien määrä 2 500:n. Olemme tehneet yhteistyötä Oulun suuntaan, josta meille tulee valtaosa vieraspelaajista. Heinäkuussa, kun heillä on omalla kentällä ruuhkaa, he voivat tulla tänne pelaamaan, Virraniemi ja Leinonen sanovat.

Golfkentän toiminnassa iso tekijä on myös kilpailuilla.

Virraniemi kertoo, että alkavana kesänä on ohjelmassa kaikkiaan 23 kilpailua.

– Yksi kesän päätapahtumista on Golf Around the Clock heinäkuussa, jolloin voi golfata viikon läpi vuorokauden. Siinä viikon aikana on kolme isompaa kilpailua ja enemmänkin voi vielä tulla. Osallistujamäärältään suurin kisa on Ruska Scramble.