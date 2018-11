Kuusamon luonto puhuttelee matkailijoita ilman luntakin, mutta jokainen lumeton päivä lisää painetta – huskyfarmi tarjoaa turisteille kärryajelua ja kävelylenkkejä

Rukan maisemassa ei ole senttiäkään lunta, mutta maa on kuurainen ja tunturi täynnä tekemistä. Lumenpuute ei näy harmittavan matkailijoita, sillä puuhaa riittää muutenkin. Rinteisiin pääsee viime talvelta säilötylle lumelle ja latuja on saatu auki tykki- ja varastolumen turvin. Koiravaljakkoyrittäjä kuitenkin kaipaa lunta mittavien investointiensa kattamiseksi.

– Luonto puhuttelee myös ilman lunta. Tämä syksy on ollut poikkeuksellisen kaunis ja siitä on otettu ilo irti. Luonnossa on nyt tosi hyvä liikkua ja marraskuun pakkaspäivät ovat jääneet asiakkaiden mieliin upeine auringonlaskuineen ja -nousuineen, sanoo Rukapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Jokke Kämäräinen.

Lunta tietysti toivotaan, mutta hätää yrittäjillä ei Kämäräisen mukaan vielä ole. Peruutuksia alkutalven lumettomuus ei ole juurikaan aiheuttanut.

– Viime vuosina painotusta on siirretty sulan maan aikaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Nyt pyöräillään, vaelletaan ja ajetaan mönkijöillä, jotka olisivat tavallisesti tähän aikaa vuodesta jo talviteloilla.

Viereisellä huskyfarmilla tilanne on hieman toinen. Reilu vuosi sitten Erä-Suden liiketoiminnan ostaneet Mervi Rantamäki ja Jukka Keinänen ovat tehneet suurinvestoinnit tilalla ja uusineet muun muassa kaikkien noin 150 koiran kenneltilat maanvaihdosta lähtien.

Koirilla ei ole hätää, sillä ne saavat päivittäin kymmenen kilometrin lenkin mönkijäkyydillä ja ovat emäntänsä mukaan erinomaisessa kunnossa talvikautta varten.

– Maanantaina tulee sata espanjalaisvierasta, joille tarjoamme valjakkokyydin sijaan kärryajelua ja kävelylenkkejä koirien kanssa. Vierailu tarhalla on monelle riittävä elämys.