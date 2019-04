Jälleen se alkaa. Samoin oli Ouluntaipaleen remontin yhteydessä, kaikki piti olla pielessä. Kokemus osoittanut, oikein hyvin on toiminut ja on oikein viihtyisä. Markettien alueen liikennevalojen toimintakin piti olla susi, sekin aivan puppua. Kyllähän se niin on, että päätoimenaan asioita miettivät on aivan toista kun taustoista mitään tietämättömät kanssakulkijat.