Kuusamon keskustan maanteiden parantaminen alkaa toukokuussa – urakka sisältää myös kiertoliittymän ja erikoisvalaistuksen

Ouluntaipaleen ja Kitkantien parantamistyöt Kuusamon keskustassa noin 2,5 kilometrin matkalla alkavat toukokuussa.

Urakkaan sisältyy myös maanteihin liittyvien Kuusamon katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät ovat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie.

Hankkeen urakkahinta on 5,5 miljoonaa euroa.



Rakennustyöt aloitetaan vesi- ja viemärijohtojen uusimisella sekä kaapelisiirroilla. Työt jatkuvat kiertoliittymän ja saarekkeiden rakentamisella sekä kevyen liikenteen väylien parantamisella. Työt valmistuvat lokakuussa 2021.



Tieremontissa rakennetaan kiertoliittymä Kitkantien ja Ouluntaipaleen risteykseen. Kiertoliittymässä otetaan huomioon jalankulkijoiden on vapaa liikkuminen. Alueen valaistus toteutetaan erikoisvalaistuksena.



Urakkaan sisältyy myös tie- ja katuvalaistustöitä, sähköautojen latauspaikkojen kaapelointia, torialueiden rakentamista ja vesihuoltotöitä.



Kaupungin keskustan saneerauksella parannetaan kaupungin keskustan viihtyisyyttä ja esteettömyyttä sekä liikenneturvallisuutta.



Päätoteuttajana hankkeessa on Graniittirakennus Kallio Oy.