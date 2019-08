Kuusamon kaupunginhallitus saa ensi maanantaina eteen­sä esi­tyk­sen 0,8 mil­joo­nan eu­ron so­peu­tuk­ses­ta. Kau­pun­gin ta­lous­ti­lan­ne vaa­tii toi­men­pi­tei­tä ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si.

Kau­pun­gin tu­lee et­siä en­si­si­jai­ses­ti ra­ken­teel­li­sia ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä. Käyt­tö­ta­lou­den osal­ta ta­voi­tel­laan vuo­den 2019 ai­ka­na vä­hin­tään 800 000 eu­ron edes­tä toi­men­pi­tei­tä. Näin ol­len toi­mi­a­lo­ja vel­voi­te­taan saa­vut­ta­maan vä­hin­tään seu­raa­van­lai­set ta­voit­teet: kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mi 200 000 eu­roa, yh­dys­kun­ta­tek­niik­ka 100 000 eu­roa, kes­kus­hal­lin­to 200 000 eu­roa ja pe­rus­tur­va 300 000 eu­roa.

Esi­tys­lis­tan mu­kaan ke­sä­kuun lo­pun tu­los­las­kel­ma osoit­taa, et­tä kau­pun­gin käyt­tö­ta­lou­den tu­lot ovat ker­ty­neet ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä 57,3 pro­sent­ti­ses­ti. Las­ken­nal­li­nen bud­je­tin mu­kai­nen ta­voi­te­ar­vo käyt­tö­ta­lou­den tu­lois­ta on ol­lut 50 prosenttia. Käyt­tö­ta­lou­den toi­min­ta­me­not ovat 52,6 prosenttia eli 1,9 miljoonaa eu­roa suu­rem­mat kuin edel­li­se­nä vuon­na vas­taa­vaan ai­kaan. Ve­ro­tu­lo­jen osal­ta ke­sä­kuun lo­pun ker­ty­mä on 46,5 prosenttia. Näis­tä joh­tu­en ke­sä­kuun lo­pus­sa ti­li­kau­den tu­los osoit­taa ali­jää­mää 2,2 miljoonaa eu­roa.

– Vuo­den 2019 seit­se­män en­sim­mäis­tä kuu­kaut­ta ei­vät ole ol­leet suo­tui­sia ve­ro­tu­lo­jen kehittymisen suh­teen. Ko­ko­nais­ve­ro­tu­lo­jen ker­ty­mä on tam­mi­-hei­nä­kuun osal­ta jää­nyt 1,3 miljoonaa eu­roa vuo­den 2018 vas­taa­vas­ta ajan­koh­das­ta. Ve­ro­tu­lo­ja on bud­je­toi­tu koko vuo­del­le 54,1 miljonaa eu­roa (vuo­del­le 2018 bud­je­toi­tiin 52,1 miljoonaa eu­roa), ja nii­tä on ker­ty­nyt hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä 29,1 miljoonaa eu­roa. Vuo­den 2018 hei­nä­kuun lop­puun ver­rat­tu­na kun­nal­lis­ve­ro on las­ke­nut 1,2 miljoonaa eu­roa ja yh­tei­sö­ve­ro 64 047 eu­roa. Kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot ovat sen si­jaan kas­va­neet 15 647 eu­roa, ker­ro­taan esi­tys­lis­tal­la.

Päi­vi­tet­ty Kun­ta­lii­ton kun­ta­koh­tai­nen ve­ro­en­nus­te (12.8.2019) on kor­jan­nut vuo­den 2019 ve­ro­tu­lo­en­nus­tet­ta 52,8 miljoonaan eu­roon (-1,1 miljoonaa eu­roa). Kuu­sa­mon kau­pun­gin tam­mi-hei­nä­kuun ve­ro­tu­lo­ker­ty­mät ei­vät tue Kun­ta­lii­ton en­nus­tet­ta.

Kuu­sa­mon työt­tö­myysp­ro­sent­ti on las­ke­nut ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä 9,3 pro­sent­tiin ja lo­mau­tet­tu­jen mää­rä on pie­nem­pi kuin vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na vii­me vuon­na.