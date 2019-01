Kuusamon ja Taivalkosken alueelle luodaan vesistöohjelma – kirkkailla vesillä on suuri merkitys seudun imagolle

Hieno homma, kun Koillismaalla on herätty! Järvi-Suomessa monet järvet on pilattu suo- ja metsäojituksilla. Ennen vedet olivat kirkkaita. Muistan kun näimme melkein kahden metrin syvyydestä joen pohjaan jääneen uistimen. Nykyään kyseisestä joesta ei näe pariakymmentä senttiä. Vesi on ruskeaa ja humuspitoista. Syynä on yläpuolisen vesistön metsäojitukset ja maatalous.