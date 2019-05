Kuusamolaisella Valtteri Haatajalla, 17, on ollut ajokortti jo kolmisen kuukautta – taustalla työpaikka autovuokraamossa

Valtteri Haataja on vasta 17-vuotias, mutta hänellä on ollut ajokortti jo kolmisen kuukautta. Haataja sai kortin ikäpoikkeusluvalla tämän vuoden helmikuussa, noin kuukausi 17-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen.

Viime vuoden heinäkuussa laki perusteista, joilla ajokortin voi saada 17-vuotiaana, muuttui. Nykyään syiden ei tarvitse olla niin painavia kuin ennen. Haataja sai ajokortin aikaisemmin pääasiassa työpaikkansa vuoksi. Haataja on työskennellyt 15-vuotiaasta asti autovuokraamo Hertzillä. Työmatkoja hänen on aiemmin täytynyt taittaa mopoautolla.

Valtteri Haataja on vasta 17-vuotias, mutta hänellä on ollut ajokortti jo kolmisen kuukautta. Kyllä se ajokortti kummasti helpottaa töissä autojen siirtelyä. Ilman ajokorttia en pystyisi tekemään näin laajasti eri työtehtäviä.

Ikäpoikkeuslupahakemuksessaan Haataja mainitsi ajokortin tarpeen syiksi myös opintonsa Kuusamon lukiossa ja jääkiekkoharrastuksensa. Haataja muuttaa jääkiekon perässä Mikkeliin elokuussa.

– Minulla on treenit useamman kerran viikossa. Matkaa koululle ja treeneihin on vain pari kilometriä, mutta nyt kun minulla on ajokortti, vanhempien ei tarvitse kuskata minua jatkuvasti. Myös Mikkelistä pääsen käymään kotona paremmin, Haataja sanoo.

Traficomin erityisasiantuntijan Henna Antilan mukaan yleisin syy ikäpoikkeusluvan hakemiseen on pitkä tai aikaavievä koulumatka. Toiseksi yleisin syy on työpaikka, johon tarvitsee ajokortin.

Ennen lakimuutosta näillä perusteilla ikäpoikkeusluvan saaminen ei ollut mahdollista. Tuolloin yleisin syy luvan saamiseen oli terveydellinen tai muu äkillinen muutos perheessä.

Autokoulun nuori voi aloittaa jo 16-vuotiaana, vaikka ikäpoikkeuslupaa ei olisi. Haatajakin aloitti autokoulun heti kesällä lain muututtua.

Ikäpoikkeusluvan saadakseen nuoren täytyy toimittaa Traficomille hakemus sekä tarvittavat liitteet. Näitä liitteitä ovat esimerkiksi työ- tai opiskelutodistus.

Haataja sai odottaa hakemuksensa hyväksymistä lähes pari kuukautta, vaikka hakemus oli tehty oikein. Siksi hän ei päässyt ajokokeeseen heti täytettyään 17.

Ikäpoikkeuslupahakemusten määrä on kasvanut, ja hakemusten hyväksyminen on ruuhkautunut marraskuusta alkaen. Traficom käsittelee tällä hetkellä helmikuun lopussa jätettyjä hakemuksia, ja jonossa hakemuksia on yli kolmetuhatta.