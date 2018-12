Kuusamolainen Pentti Kyyhkynen on hoijakkarakentamisen konkari – napakelkka on antanut vauhtia kulmakunnan lapsille jo 13 vuotta

Kuusamolainen Pentti Kyyhkynen on tehnyt jo 13 talvena napakelkan kulmakunnan lapsille.

Vanhassa vara parempi, tietää kuusamolainen Pentti Kyyhkynen. Hän on tehnyt jo 13 talven ajan perinteisen hoijakan eli napakelkan Tolpanniemen ja muidenkin kuusamolaislasten iloksi.

Tämäntalvinen kelkka otettiin käyttöön joulukuun alussa, kun pakkaset jäädyttivät Torankijärven. Tolppa pystytettiin jo lokakuussa talven antaessa ensimmäisiä merkkejä itsestään.

Jäätä kelkan alla on vähintään toistakymmentä senttiä ja Kyyhkysen arvion mukaan ranta-alue on paikoin jäässä pohjaa myöten, sillä vettä on poikkeuksellisen vähän.