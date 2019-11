Hieno juttu. Lähiavustajia tarvitaan, koska aika suuri osa hoitotyöstä on vessassa käyttämistä, ruuan jakelua, sängyn petaamista ja roskien vientiä. Sen oppii muutamassa viikossa. Jos siitä haluaa jatkaa opiskelua vielä lisää, on mahdollista rahoittaa opintoja käymällä samalla avustajana töissä. Kunhan pidetään huoli, että avustajien palkka on inhimillisellä tasolla ja sillä elää.